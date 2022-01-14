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По прогнозам экспертов, Омикрон замедлит российскую экономику в 2 раза

, 11:32

По прогнозам экспертов, Омикрон замедлит российскую экономику в 2 раза

По сравнению с прошлым годом российская экономика сократит темпы восстановления как минимум в полтора раза. Такие прогнозы делали эксперты ещё до новой волны заражений. Если Россия столкнётся с «Омикроном», ситуация может измениться в ещё худшую сторону.

На середину января количество заражённых новым штаммом коронавируса составило более 300 миллионов человек по всему миру. Ряд российских регионов уже начали подготовку к ужесточению карантинных мер.

Глобальная экономика из-за угроз «Омикрона» также не сможет восстановиться, согласно прогнозам экспертов. До сих пор в мире не восстановились такие сферы как туризм, гостиничный сервис. Сокращение авиаперевозок влечёт за собой сокращение спроса на энергоресурсы. Международный валютный фонд из-за угроз пандемии отказался даже публиковать прогнозы по глобальному ВВП.

Российскую экономику также тормозит нехватка рабочих рук. Гастарбайтеры не восполняют дефицит кадров. России в сложной ситуации нужно перестроить сферы производства и услуг под тот уровень спроса, который будет в период новой волны пандемии.

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