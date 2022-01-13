Чубайс рассказал, как Путин увел Россию с пути развития, который бы обернулся глобальным отставанием

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13 января 2022, 14:12 Источник: РИА Новости

фото: pixabay.com

Спецпредставитель президента по связям с международными организациями Анатолий Чубайс на Гайдаровском форуме в четверг рассказал, как Владимир Путин увел Россию с пути развития, который бы обернулся для нашей страны глобальным отставанием.

Чубайс сообщил, что Путин в конце 2021 году обозначил достижение цели углеродной нейтральности Россией к 2060 году и таким образом увел страну от "тупого" пути развития.

Экс-глава госкорпорации "Роснано" поведал, что сегодня мир находится в стадии энергетического перехода от старых невозобновляемых источников энергии (уголь, нефть, газ) к чистым источникам энергии (ветер, солнце, атом, гидроэнергетика).

Как объяснил Чубайс на форуме, первая стратегия (игнорирование необходимости энергетического перехода), по простому говоря, называется тупой, а вторая - smart strategy (умная стратегия ).

Россия еще совсем недавно находилась в развилке. По данным Чубайса, были очень влиятельные силы, которые настаивали на первой стратегии. Как рассказал Чубайс, точку поставил Владимир Владимирович Путин.

Президент РФ четко заявил в октябре 2021 года: Россия принимает целеполагание в виде углеродной нейтральности не позже, чем 2060 год.

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