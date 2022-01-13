Аргументы Недели Экономика 13+

Чубайс рассказал, как Путин увел Россию с пути развития, который бы обернулся глобальным отставанием

, 14:12 Источник: РИА Новости

Чубайс рассказал, как Путин увел Россию с пути развития, который бы обернулся глобальным отставанием
фото: pixabay.com

Спецпредставитель президента по связям с международными организациями Анатолий Чубайс на Гайдаровском форуме в четверг рассказал, как Владимир Путин увел Россию с пути развития, который бы обернулся для нашей страны глобальным отставанием.

Чубайс сообщил, что Путин в конце 2021 году обозначил достижение цели углеродной нейтральности Россией к 2060 году и таким образом увел страну от "тупого" пути развития.

Экс-глава госкорпорации "Роснано" поведал, что сегодня мир находится в стадии энергетического перехода от старых невозобновляемых источников энергии (уголь, нефть, газ) к чистым источникам энергии (ветер, солнце, атом, гидроэнергетика).
Как объяснил Чубайс на форуме, первая стратегия (игнорирование необходимости энергетического перехода), по простому говоря, называется тупой, а вторая - smart strategy (умная стратегия ).

Россия еще совсем недавно находилась в развилке. По данным Чубайса, были очень влиятельные силы, которые настаивали на первой стратегии. Как рассказал Чубайс, точку поставил Владимир Владимирович Путин.

Президент РФ четко заявил в октябре 2021 года: Россия принимает целеполагание в виде углеродной нейтральности не позже, чем 2060 год.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости

ИЧ

Политика

Анатолий Антонов: Россия ждет от Запада аргументированных письменных предложений на предложения по безопасности

Анатолий Антонов: Россия ждет от Запада аргументированных письменных предложений на предложения по безопасности

Россия ждет от Запада аргументированного письменного ответа на предложения о европейской безопасности. Посол РФ в США Анатолий Антонов напомнил, что Москва свои инициативы по выводу ситуации из кризиса 10 января разъяснила в Женеве, а 12 января в рамках Совета Россия — НАТО в Брюсселе.

Аргументы НеделиАвторы АН

В мире

Аргументы НеделиИнтервью

Общество

Политика

Политика

Общество

Общество

В мире

Общество

В мире

Общество

В мире