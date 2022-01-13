Премьер Михаил Мишустин сообщил о лишних деньгах в бюджете России

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13 января 2022, 11:20

Михаил Мишустин, фото: Russian Government, globallookpress.com

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин в обращении к участникам Гайдаровского форума заявил, что по итогам 2021 года бюджет России является профицитным.

В обращении к участникам форума, начавшем в четверг свою работу, Мишустин рассказал, что "несмотря на существенные дополнительные расходы, правительству удалось сохранить макроэкономическую устойчивость", и "бюджет выполнен с профицитом".

Премьер-министр в своем обращении отметил, что российская экономика восстановилась от шоков пандемии быстрее ожиданий. По его данным, во втором квартале прошлого года ВВП достиг допандемийного уровня. Мишустин объяснил, что положительные изменения стали следствием мер поддержки, которые были реализованы правительством по поручениям президента РФ Владимиру Путина.

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