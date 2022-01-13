На южноуральских предприятиях увеличилась заработная плата

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13 января 2022, 08:16 Татьяна Михайлова Источник: Контрольно-счетная палата Челябинской области

Фото Дмитрия Куткина («Вечерний Челябинск»)

Рост составил 7,5%.

Региональная Контрольно-счетная палата опубликовала данные по заработной плате на крупных и средних предприятиях Челябинской области за январь-октябрь 2021 года. Ведомство отмечает рост среднемесячной зарплаты на 7,5%, ее размер составил 45 891,3 рублей.

Самую высокую зарплату получают южноуральцы, занятые в трех сферах: научной и технической деятельности (свыше 72 тысяч рублей); финансовой и страховой деятельности (свыше 61 тысячи рублей); деятельности в области информации и связи (свыше 61 тысячи рублей).

Наиболее активно рост заработной платы выражен в сферах деятельности гостиниц и предприятий общепита (+19,4%), научных исследований (+17,9%), деятельности в области информации и связи (+13,0%).

КСП Челябинской области сообщает, что за 10 месяцев прошлого года рост заработных плат (+7,5%) опережает инфляцию в регионе (+5,26%).

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