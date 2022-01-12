Доля доллара в резервах ЦБ снизилась в пользу евро

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12 января 2022, 13:37 Источник: Коммерсантъ

Фото: pixabay.com

Обзор деятельности Банка России по управлению активами в валюте и золоте был опубликован на полгода позже. Произошло это, по версии регулятора, из-за «высокой чувствительности цен на мировых финансовых рынках» к действиям такого крупного игрока, как российский ЦБ.



За год с июля 2020 по июль 2021 года доля долларовых активов Банка России в структуре золотовалютных резервов вновь заметно сократилась: с 22,2% до 16,4%, непосредственно американских активов (географически привязанных к США) — с 7,1% до 6,6%.



Согласно данным обзора, доля доллара в резервах в основном снизилась в пользу евро — «вес» европейской валюты с 30 июня 2020 по 30 июня 2021 года вырос с 29,5% до 32,3%. На 0,9 процентного пункта увеличилась доля юаня — до 13,1%, фунта стерлингов — на 0,6 пункта, до 6,5%. Доля прочих иностранных валют выросла с 7,2% до 10%. «Вес» золота в резервах несколько уменьшился — с 22,9% до 21,7%.



Снижение веса американской валюты может говорить о продолжении политики постепенной дедолларизации накоплений. На начало апреля 2018 года доля доллара в резервах была более чем в два с половиной раза выше — 43,7%. Отметим, что именно в апреле 2018-го, после объявления США жестких антироссийских санкций, РФ стала стремительно сокращать свои вложения в гособлигации США (US Treasuries): с $96 млрд они упали до нынешних $4 млрд.



Доллар остается третьей по «весу» частью резервов после евро и золота. В отличие от накоплений Фонда национального благосостояния. Напомним, что в июле прошлого года российский Минфин завершил конверсионные операции, в результате которых из структуры ФНБ доллар был полностью исключен — эта валюта была конвертирована в юани, евро и золото. Российские власти тогда признали, что уход от накопления долларов, остающихся ключевым средством резервирования и расчетов в международной торговле, происходит по геополитическим соображениям, прежде всего из-за угрозы санкций. Впрочем, глава ЦБ Эльвира Набиуллина тогда поясняла, что ликвидная часть ФНБ — это лишь одна пятая общих золотовалютных резервов России, и управляющий ими Центробанк полностью отказываться от долларовых активов пока не собирается.





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