В России цены на продукты выросли меньше, чем в среднем в мире

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12 января 2022, 13:08 Источник: Коммерсантъ

Фото: pixabay.com

Рост мировых цен на продовольствие по итогам 2021 года стал самым значительным за последнее время. Об этом говорят данные Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО). Стоимость продовольствия в прошлом году в мире в среднем выросла на 28,1%. При этом похоже, что продовольственная инфляция в России оказалась ниже мировой.



Цены на злаковые культуры выросли за год на 27,2%. Это является самым высоким показателем с 2012 года. Стоимость кукурузы и пшеницы повысилась на 44,1% и 31,3% соответственно. Рис стал единственной культурой, стоимость которой за год снизилась. Он подешевел на 4%: возросшая конкуренция между производителями компенсировала эффект от роста транспортных издержек.



Самый высокий рост показали цены на растительные масла и сахар. Субиндекс стоимости первых увеличился на 65,8%, это рекордный уровень цен для среднегодового показателя. Сахар при этом в мире в прошлом году подорожал на 37,5%, это самое высокое значение с 2016 года.



Субиндекс молочных продуктов за год вырос на 16,9%. Цены на мясо в мире выросли на 12,7%. Сильнее всего подорожала баранина.



В 2011–2013 годы значительный скачок цен был связан в первую очередь с удорожанием зерна. Теперь же к повышению стоимости продовольствия привели в основном издержки на энергоносители и транспортировку.



По данным Минсельхоза, в России продовольственные товары за год подорожали лишь на 10,62%.



По предварительным оценкам Росстата, годовая инфляция в РФ в 2021 году составила 8,39%, непродовольственные товары подорожали на 8,58%. В Центробанке РФ объяснили бурный рост продовольственных цен растущими затратами производителей в сельском хозяйстве и пищевой промышленности (на основное сырье и материалы, транспортировку, упаковку) и ростом мировых цен на продовольствие.





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