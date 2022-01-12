КСП региона продолжит проверку использования средств на борьбу с COVID-19

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12 января 2022, 09:16 Татьяна Михайлова Источник: Контрольно-счетная палата Челябинской области

Фото Дмитрия Куткина («Вечерний Челябинск»)

Ведомство представило план работы на 2022 год.

Контрольно-счетная палата Челябинской области опубликовала приоритетные направления работы на текущий год. Запланировано 67 контрольных и 32 экспертно-аналитических мероприятий.

В 2022 году должны состояться 34 внешние проверки бюджетной отчетности главных распорядителей бюджетных средств и отчетов об исполнении бюджета ТФОМС; 23 мероприятия по анализу реализации национальных проектов; 11 аудитов закупок государственных (муниципальных заказчиков); 10 мероприятий в территориях региона, в том числе 3 ревизии; а также 6 проверок в учреждениях, подведомственных органам исполнительной власти.

Кроме этого, в приоритетах работы Контрольно-счетной палаты значатся анализ эффективности мероприятий по снижению доли населения с доходами ниже прожиточного минимума, проверка использования средств, направленных на борьбу с коронавирусом, контроль за расходами на строительство школ.

Отметим, что совместно о Счетной палатой РФ будет проведен анализ достижения показателей целей в области устойчивого развития, утверждённых Генеральной ассамблеей ООН, при реализации региональных документов стратегического планирования.

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