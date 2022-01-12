Названы топ-5 районов Челябинской области с самыми большими посевными площадями
12 января 2022, 06:23 Татьяна МихайловаИсточник:
Глав.Индекс
У лидера рейтинга она составляет более 200 тысяч гектар.
Сегодня телеграм-канал «Глав.Индекс» представил индекс муниципальных районов Южного Урала по посевной площади под урожай в 2021 году. Исследование проведено на основе данных Федеральной службы государственной статистики по Челябинской области.
В пятерку территорий с самыми большими площадями вошли Брединский (204 800 гектаров), Троицкий (189 620), Кизильский (181 554), Октябрьский (157 828), Варненский (138 098) районы.
Меньше всего посевные площади у Коркинского (489 гектаров), Катав-Ивановского (564), Еманжелинского (595), Ашинского (1003) и Кусинского (1056) районов.
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