Генсек СДПГ Кюнерт заявил, что партия поддерживает «Северный поток – 2»

Генсек Социал-демократической партии Германии Кевин Кюнерт во вторник, 11 января, заявил, что СДПГ поддерживает проект "Северный поток — 2", несмотря на "российскую угрозу" в адрес Украины.
В рамках беседы с журналистами Кевин Кюнерт подчеркнул, что фундаментальный политический конфликт, связанный с газопроводом, следует оставить позади. По мнению политика, постоянное упоминание "Северного потока – 2" в контексте российско-украинских отношений может "похоронить проекты, которые всегда были бельмом на глазу".
Кюнерт добавил, что в настоящий момент для запуска трубопровода не хватает лишь формального одобрения юристов.
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