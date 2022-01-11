Регистрируемая в Челябинской области безработица вернулась на доковидный уровень

С 2020 года показатель сократился более чем в 4 раза.
Контрольно-счетная палата Челябинской области опубликовала экспресс-анализ состояния безработицы на Южном Урале на 1 декабря прошлого года.
Согласно проведенному ведомством мониторингу, с августа-сентября 2020 года, когда наблюдались пиковые значения безработицы — 4,9%, показатель сократился более чем в 4 раза. К концу ноября 2021 года регистрируемая в регионе безработица составила 1,1%, то есть вернулась к показателям доковидного периода.
Добавим, что самые низкие показатели безработицы зафиксированы в Магнитогорске (0,7%), Челябинске (0,8%), Кыштыме (1,0%) и Златоусте (1,0%). Самый высокий уровень отмечен в Брединском районе — 5,2%.
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