Южный Урал стал вторым в УрФО по привлекательности рынка труда для пенсионеров

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10 января 2022, 06:35 Татьяна Михайлова Источник: «Глав.Индекс»

Фото Олега Каргаполова («Вечерний Челябинск»)

В общероссийском рейтинге Челябинская область занимает 31-е место.

Сегодня, 10 января, телеграм-канал «Глав.Индекс» опубликовал рейтинг привлекательности рынка труда для пенсионеров среди регионов Уральского Федерального округа. Анализ был подготовлен на основе исследования РИА «Новости».

Челябинская область заняла 2-е место среди субъектов УрФО и 31-е среди регионов страны. На 1-м месте по УрФО оказался Ханты-Мансийский автономный округ, на 3-м — Ямало-Ненецкий автономный округ. Антилидером рейтига стала Курганская область.

В условиях очень серьезного дефицита на рынке труда наличие конкурентных преимуществ возможностей для привлечения работников пенсионного возраста важно для региональных экономик, считают авторы телеграм-канала «KARLMARKS».

«Судя по всему, это конкурентное преимущество неплохо пестуют в ХМАО, Челябинской области и ЯНАО. А вот в Тюменской и Курганской области его явно недооценивают, а зря. Работник-пенсионер не только работник, но еще и наставник, то есть с его помощью можно решать не только тактическую кадровую задачу, но и стратегическую», — комментирует «KARLMARKS».

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