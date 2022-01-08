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В Рослесхозе считают мировую пандемию COVID-19 причиной резкого роста цен на доски

, 16:10 Источник: rg.ru

В Рослесхозе считают мировую пандемию COVID-19 причиной резкого роста цен на доски
Фото: pixabay.com

В России цены на доски, брус и другие деревянные материалы выросли в два раза по официальной статистике и в три - по ценникам на рынках. Глава Рослесхоза Иван Советников считает, что причиной этого явления стала мировая пандемия COVID-19.

По его мнению, из-за невозможности путешествовать, ходить в рестораны и развлекаться в период ограничений, многие россияне решили направить сэкономленные деньги на строительство и ремонт.

«Оборот магазинов, продающих товары для ремонта, вырос за это время в четыре-пять раз. Сейчас ситуация выправляется, цены на фанеру и доски уже пошли вниз, думаю, к концу зимы ситуация нормализуется», - считает Советников.

Эксперты прогнозируют, что лучшим временем для закупки пиломатериалов станет февраль-март. К этому моменту цены могут максимально снизиться. Правда, в начале дачного сезона, они снова подрастут.

По оценке Советникова, на Востоке страны цена на пиломатериалы будет ниже, чем в европейской части. Это последствие вступления в силу запрета на экспорт «кругляка». Из-за него случится перегрузка переработки, стоимость сырья пойдет вниз, а позже подешевеет и готовая продукция.

Глава Рослесхоза считает, что такая ситуация простимулирует развитие перерабатывающих производств, и «ни одна компания не уйдет с рынка».

«Лес - бизнес рентабельный», - отметил Советников.

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НХ

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