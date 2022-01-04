Челябинская область вошла в топ-10 регионов по экономической устойчивости

Аргументы Недели. Челябинск → Экономика

4 января 2022, 18:44 Татьяна Михайлова

Фото Дмитрия Куткина («Вечерний Челябинск»)

Фонд развития гражданского общества подвел итоги третьего квартала прошлого года.

Согласно опубликованным данным, Южный Урал занял 4-е место. Кроме Челябинской области в топ-10 попали и другие регионы УрФО. Тюменская область заняла 6-е место, а Ямало-Ненецкий автономный округ — 9-е. Другим ближайшим соседям Южного Урала — Свердловской и Курганской областям — не удалось войти даже в топ-30 рейтинга.

Добавим, что исследование учитывало следующие параметры: соотношение бюджета и госдолга, а также динамику начисленного НДС и индекс промышленного производства.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости