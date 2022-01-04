Челябинская область вошла в топ-10 регионов по экономической устойчивости
4 января 2022, 18:44 Татьяна Михайлова
Фонд развития гражданского общества подвел итоги третьего квартала прошлого года.
Согласно опубликованным данным, Южный Урал занял 4-е место. Кроме Челябинской области в топ-10 попали и другие регионы УрФО. Тюменская область заняла 6-е место, а Ямало-Ненецкий автономный округ — 9-е. Другим ближайшим соседям Южного Урала — Свердловской и Курганской областям — не удалось войти даже в топ-30 рейтинга.
Добавим, что исследование учитывало следующие параметры: соотношение бюджета и госдолга, а также динамику начисленного НДС и индекс промышленного производства.
Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.