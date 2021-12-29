Замглавы ЦБ Ольга Скоробогатова: тестирование новой валюты для россиян начнется после новогодних праздников

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29 декабря 2021, 14:50

фото: pixabay.com

Банк России начнёт в январе 2022 года тестировать операции с цифровым рублём. СМИ пишут о начале крупнейшей с 1990-х годов денежной реформе со ссылкой на слова заместителя председателя Банка России Ольги Скоробогатовой.

Замглавы Центробанка сообщила журналистам, что цифровая платформа уже готова.

Скоробогатова анонсировала начало пилотирования операций первого этапа с 12 банками сразу после новогодних праздников, в январе 2022 года,- сообщает ТАСС. Граждане смогут расплачиваться цифровым рублём ближайшие месяцы. Как объяснили в ЦБ, цифровой рубль — это дополнительная форма рубля, наряду с наличными и безналичными деньгами.

В рамках первого этапа тестирования платформы будут подключены кредитные организации и реализованы С2С-операции (от потребителя к потребителю). Второй этап тестирования предполагает подключение Федерального казначейства и реализацию функциональности смарт-контрактов, а также операций потребителей с бизнесом (С2B), бизнеса с бизнесом (B2B), бизнеса с государством (B2G) и так далее.

Летом 2021 года Банк России отвечал на вопросы россиян о цифровом рубле в паблике "Банк России" в соцсети Вконтакте.

"Цифровой рубль — это не криптовалюта... Цифровой рубль является обязательством ЦБ и реализуется посредством цифровых технологий. Это фиатная валюта, то есть валюта, устойчивость функционирования которой обеспечивается государством в лице Цетробанка",- такой был ответ на вопрос не криптовалюта ли цифровой рубль.

Как объяснила на днях Скоробогатова, сначала к новому виду денег подключат максимальное количество банков, выразивших заинтересованность в сотрудничестве, далее, через год – денежные переводы физлиц.

После начнут тестировать переводы между юридическими лицами, между гражданами и государством. Потом к платформе цифрового рубля подключат Федеральное казначейство.

Далее станет возможным обмен нового рубля на мировые валюты. В ЦБ предполагают, что пользоваться цифровым рублём будет легко, как банковскими картами и другими видами денег, поэтому предусмотрен офлайн-режим,- сообщает primpress.ru.

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