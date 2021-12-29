РБК: Александр Новак рассказал, как в России будут сдерживать цены на бензин в 2022 году

Аргументы Недели → Экономика 13+

29 декабря 2021, 08:42 Источник: РБК

Александр Новак, фото: Maksim Konstantinov, globallookpress.com

Вице-премьер, бывший министр энергетики РФ Александр Новак рассказал, что власти разработали комплекс мер с целью не допустить сильного роста цен на бензин в стране в 2022 году. Одна из мер, как сказал Новак в беседе с РБК, снижение темпов роста оптовой цены, от которой рассчитываются компенсации нефтяникам.

Росстат дал информацию, согласно которой, с 1 января по 20 декабря 2021 года цены на бензин в рознице выросли на 8,7% при инфляции 7,98%.

Новак привел данные Центрального диспетчерского управления (ЦДУ) ТЭКа и Федеральной антимонопольной службы (ФАС). По этим данным рост розничных цен на АИ-92 с 1 января по 24 декабря 2021 года составил 7,8%, на АИ-95 — 7,6%.

Вице-премьер уточнил, что на цены на топливо влияет рост затрат и акцизов. По словам Новака, чтобы нивелировать эти факторы, уже выработаны предложения о корректировке демпфирующего механизма, которые поддержаны председателем правительства Михаилом Мишустиным.

"Снижение экспортной пошлины компенсируется обратным акцизом, это ранее принятое решение, и этот фактор не влияет на рост цен на бензин",- пояснил Новак.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости