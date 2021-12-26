В 2021 году челябинцы больше всех в стране тратились на детские товары

Аргументы Недели → Экономика

26 декабря 2021, 11:00 Анна Семенова

Челябинцы не жалеют денег, когда речь идет о покупках для детей. Фото: сайт бесплатных иллюстраций pixabay

Средний чек наших земляков вырос на 46%.

Об исследовании аналитиков сервиса «Юла» и Райффайзенбанка пишет издание Полит74. Специалисты решили узнать, как изменился спрос на детские товары за 11 месяцев 2021 года (с января по ноябрь) в разных регионах страны.

Оказалось, что по сравнению с 2020 годом траты на покупки детям в среднем по России выросли на 28%. Лидером в этом вопросе стал Челябинск. Здесь средний чек вырос на 46% и это самый большой результат по стране.

К праздникам лидерами продаж стали конструкторы Lego, машинки hot wheels, куклы L.O.L. и Barbie, трансформеры и стрелялки Nerf.

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