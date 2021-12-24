Челябинцы стали тратить на потребительские товары больше на 15%

Аргументы Недели → Экономика

24 декабря 2021, 15:07 Анна Семенова

Доходы чуть выросли, но и траты тоже. Фото: сайт бесплатных иллюстраций pixabay

Больше всего доходов тратится на питание, отдых и транспорт.

Подсчеты представили в СКП региона. На одного члена семьи в месяц в третьем квартале года в среднем приходилось 30 508,3 рубля. Если сравнивать эту цифру с 2020 годом, то она выросла чуть больше чем на 15%.

При этом расходы у южноуральцев в этом году также увеличились на 15,5%. Расходы на потребительские товары и услуги составили в месяц 20 852,5 рубля.

Самые большие траты составляет покупка продуктов питания – в среднем это 6 152,5 рубля. На втором месте – транспорт, сюда уходит в среднем 3 736,3 рубля. Замыкает топ-3 по расходам оганизация досуга и отдыха (2 075,3 рубля).

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