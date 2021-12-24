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В Счетной палате США предложили развивать глубоководную добычу полезных ископаемых для снижения зависимости от РФ и Китая

, 08:25

В Счетной палате США предложили развивать глубоководную добычу полезных ископаемых для снижения зависимости от РФ и Китая
марганец, pixabay.com

В обзоре Счетной палаты США по вопросам развития глубоководной добычи, говорится, что стране надо снизить риски, связанные с зависимостью от источников полезных ископаемых, которые контролируют РФ и Китай.

В американской Счетной палате говорится, что кобальт, марганец, медь и никель, играют в экономике США важную роль, способствуя, в частности, развитию транспортной отрасли, оборонной и аэрокосмической промышленности, электроники, энергетики, строительства и здравоохранения.

Как сообщает RT, некоторые из этих полезных ископаемых редко встречаются на суше, вследствие чего их ценным источником может стать именно глубоководная добыча.

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