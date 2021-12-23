Южноуральские парламентарии приняли бюджет региона на 2022 год

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23 декабря 2021, 10:43 Анна Поперечная

Фото Дмитрия Куткина («Вечерний Челябинск»)

Его главная особенность в том, что будет увеличен объем социальной поддержки жителей Челябинской области на 4,7 млрд рублей по сравнению с прошлым годом.

Бюджет Челябинской области принят большинством голосов во втором и третьем чтении. Как сообщает «Парламентская неделя», общие параметры составят 257,3 млрд рублей. На момент первого чтения расходная часть регионального бюджета превышала чуть более 253 млрд рублей. Бюджет утвержден с профицитом в объеме более чем 31,3 млрд рублей. По словам министра финансов региона Андрея Пшеницына, эти деньги планируется направить на обеспечение расходов бюджета в 2022 году.

Председатель Заксобрания Александр Лазарев отметил, что не каждый регион России может гордиться такими показателями, ведь это позволит увеличить расходы бюджета на будущий год практически по всем статьям. Отметим, что по инициативе Алексея Текслера, увеличится объем социальных обязательств и мер поддержки. Общая сумма, которую направят на «социалку», составит 46,2 млрд рублей.

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