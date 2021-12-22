Крупнейшая угледобывающая компания страны построит в Приморье новый терминал

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22 декабря 2021, 08:50

Портовая инфраструктура Приморского края получит новый терминал по перевалке сыпучих грузов. Его возведёт в посёлке Дунай (порт Восточный) компания «Коул Стар» (Coal Star) – Федеральное агентство морского и речного транспорта (Росморречфлот) согласовало предприятию Эдуарда Худайнатова декларацию о намерениях инвестировать в строительство порта.

Первые разговоры о возведении и нового терминала в бухте Безымянная появились ещё в 2019 году. Новый объект должен получить название «Морской порт Аврора». Стоимость инициативы в 2019 году оценивалась примерно в 57,8 миллиарда рублей. Более 17,6 миллиарда рублей — затраты на возведение угольного терминала, 25,2 миллиарда — на нефтеналивной терминал. Суммарная стоимость железнодорожных подходов к будущему порту — 11,2 миллиарда рублей. Инвестор намерен построить дополнительно около 80 километров железнодорожных путей, которые в перспективе будут переданы РЖД. Терминал планируется построить за три с половиной года.

Также, как сообщили в компании «Коул Стар», уже подписаны соглашения с большекаменской верфью «Звезда» на строительство пяти балкерных судов класса «Панамакс», которые способны перевозить до 80 тысяч тонн груза. Сухогрузы такого уровня усилят не только собственные логистические возможности компании при транспортировке угля на экспорт, но и помогут оказывать услуги другим участникам отрасли.

«Коул Cтар» — крупнейшая в России угледобывающая компания. Она имеет лицензии на разведку и добычу каменного угля в границах участков «Майрыхский» и «Бейский-Западный» Бейского каменноугольного месторождения в Хакасии и участка «Богатырь» Горловского угольного бассейна на территории Новосибирской области.

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