Финансово-экономический эксперт Белогорьев: высокие цены на газ в Европе сохранятся до апреля

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21 декабря 2021, 15:07 Источник: "Экономика сегодня"

Газохранилище, Alona_nikolaievych/globallook.com

Цены на газ в Европе существенно снизятся в апреле 2022 года. Такой прогноз дал в интервью ФБА «Экономика сегодня» заместитель директора по энергетическому направлению Института энергетики и финансов Алексей Белогорьев.

«Есть разные сценарии, но котировки должны вернуться к норме – ниже 500-600 долларов за тысячу кубометров. Все исходят из того, что ценовой шок является кратковременным явлением и не будет долго сохраняться»,- заявил эксперт.

Сейчас цены на газ растут на фоне сообщений о сокращении «Газпромом» поставок через польское и украинское направления и проблем с сертификацией «Северного потока – 2».

«Цены являются аномально высокими, но не катастрофическими. Если такая стоимость сохранится в январе-феврале 2022 года, это приведет к снижению спроса со стороны ряда химических предприятий, которые в первую очередь связаны с производством удобрений. Это хорошо видно по азотным удобрениям, где газ используется в качестве сырья»,- считает аналитик.

Пока Европа не может позволить себе отказаться от газа.

«Сегодня в Европе пиковый период потребления тепла и электроэнергии, в результате чего отказаться от газа невозможно. Можно частично перейти на уголь, мазут и дизель, но для такого переключения имеются технологические ограничения»,- заключил Белогорьев.

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