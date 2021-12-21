Эксперт по энергетике Митрахович спрогнозировал рост цены на газ в Европе до 2000 долларов

Аргументы Недели → Экономика 13+

21 декабря 2021, 13:00 Источник: RT

Газопровод, Виктор Лисицын, /globallook.com

Эксперт Фонда национальной энергетической безопасности, преподаватель Финансового университета при правительстве России Станислав Митрахович не исключил, что цены на газ в Европе могут вырасти до 2000 долларов за тысячу кубометров. Об этом он сообщил в беседе с RT.

«Цена может дойти до $2000 и больше. Она доходила до $1900 с чем-то в начале октября», — сказал Митрахович.

При этом, по мнению аналитика, цена на газ не может кардинально повлиять на решения по «Северному потоку-2».

«Цена $2000 — политики ведут себя одним способом, потом стало $2100 — и политики в Европе приняли решение (скажем, немецкое Федеральное сетевое агентство), что нужно перестать задерживать сертификацию «Северный поток — 2» или еще что-то. Такого не будет», — заявил эксперт.

Кроме того, как подчеркнул Митрахович, цена фьючерсов на бирже не отражает стоимость всего газа в Европе. По его словам, «очень маленький процент газа по такой цене продается».

При этом, по мнению эксперта, существуют опасения, что к концу отопительного сезона уровень газа в хранилищах значительно снизится.

Ранее сообщалось, что цены на газ в Европе впервые с начала октября превысили $1800 за 1 тыс. куб. м.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости