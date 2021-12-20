В Подмосковье потратят миллиард рублей для развития программы «Безопасный регион»

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20 декабря 2021, 20:50

pixabay.com

Как пишет «Подмосковье Сегодня», по сообщениям пресс-центра Мособлдумы, власти Московской области в 2022 году потратят миллиард рублей на развитие системы «Безопасный регион».



По словам председателя профильного комитета Александра Баранова, особое внимание в регионе уделяют развитию системы видеонаблюдения «Безопасный регион». В 2021 году на нее предусмотрено 877 миллионов рублей, а в 2022 году финансирование увеличится до одного миллиарда рублей.



«Также за счет муниципальных бюджетов в Подмосковье подключают к системе видеонаблюдения подъезды многоквартирных домов, дворовые территории и объекты благоустройства»,- добавил Баранов.



С помощью этой системы в первую очередь просматривают места массового скопления людей, въезды и выезды из городов и социальные объекты.

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