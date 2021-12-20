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Переход к зеленой экономике России обойдется в 10 трлн рублей за 10 лет

, 12:37

Переход к зеленой экономике России обойдется в 10 трлн рублей за 10 лет

Российские власти полагают, что вопрос энергоперехода к зелёной экономике не затронет государство, а, напротив, даст определённые преимущества. Но учёные предупреждают о возникновении серьёзных проблем. Россияне могут столкнуться с нехваткой топлива, еды. Всё это будет лимитировано.

Потенциал для перехода на чистую энергетику у России заметен. В стране имеются атомные мощности и гидростанции. Теоретически государство может перейти к углеродной нейтральности уже через четыре десятилетия, прогнозировал ранее президент страны Владимир Путин.

На Сахалине реализуется пилотный проект по углеродной нейтральности, который выявит основные задачи для масштабной реализации. Большой бизнес, похоже, пока не поддерживает идею перехода к зелёной экономике. Эксперты FBK Grant Thornton подсчитали, что российская экономика потеряет от энергоперехода за 2025–2035 годы более 10 трлн руб. Расширение сахалинского эксперимента на остальные субъекты может привести к серьёзным сбоям в работе инфраструктуры. Пока России достаточно сокращения объёмов выброса парниковых газов, как это происходит в ЕС.

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