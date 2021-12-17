ЦБ отозвал лицензию у небанковской кредитной организации «Премиум»

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17 декабря 2021, 09:19 Источник: Банк России

Konstantin Kokoshkin, globallookpress.com

Банк России в пятницу, 17 декабря, отозвал лицензию на осуществление банковских операций у Небанковской кредитной организации «Премиум» (ООО). ЦБ принял такое решение в соответствии Федеральным законом «О банках и банковской деятельности».

По данным регулятора, НКО «Премиум» нарушала федеральные законы, регулирующие банковскую деятельность, а также нормативные акты Банка России. ЦБ в течение последнего года неоднократно применялись к ней меры.

Организация также допускала нарушения требований законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

НКО «Премиум» проводила непрозрачные операции, направленные на обеспечение расчетов между физическими лицами и нелегальными онлайн-казино и букмекерскими конторами, - сообщается на сайте регулятора.

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