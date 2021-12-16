Жители Челябинской области осваивают кэшаут

Аргументы Недели → Экономика

16 декабря 2021, 17:46 Анна Семенова

Когда в кошельке ни рубля, выдача наличных на кассе очень выручает. Фото: сайт бесплатных иллюстраций pixabay

За девять месяцев текущего года наши земляки воспользовались новой услугой около 10 тысяч раз.

Как сообщает сайт Полит 74, кэшаут, а именно снятие наличных средств на кассе магазина или сервисного предприятия, набирает популярность у южноуральцев. В основном такие манипуляции пользуются спросом у жителей отдаленных поселков, где нет банкоматов. Например, кэшаут активно постигают в Нагайбакском, Саткинском, Ашинском районах.

Более десяти тысяч раз воспользовались услугой наши земляки за первые девять месяцев текущего года, общая сумма снятых денег составила 13 миллионов рублей.

В пресс-службе Отделения Челябинск Уральского ГУ Банка России пояснили, что просто так снять средства с карты не получится, для начала нужно что-то купить в магазине и расплатиться по безналу. После этого нужно попросить кассира о выдаче необходимой суммы, но не более пяти тысяч рублей.

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