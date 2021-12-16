Нацпроекты подорожали

Аргументы Недели → Экономика 13+

16 декабря 2021, 13:28

Себестоимость реализации национальных проектов увеличилась из-за инфляции. Подорожание строительных материалов остановило и перевело в недострой в регионах многие начатые объекты. В среднем стоимость строительства жилья в стране увеличилась на 22%, металлических мостов на 30%. Без увеличения финансирования не обойтись.



Такое же положение сложилось в здравоохранении. Президент России Владимир Путин настаивает на укреплении первичного звена здравоохранения. Оценка системы здравоохранения гражданами России является основным критерием эффективности деятельности чиновников, отметил глава государства. В стране наблюдается избыточный уровень смертности, который, как полагают эксперты, связан не только с пандемией, но и с плохими условиями оказания медицинской помощи.



Сроки реализации нацпроектов необходимо минимизировать. Для этого президент поручил правительству постоянно отслеживать их продвижение, при необходимости корректировать. Все нацпроекты для страны являются приоритетными. Проблем с их реализацией не должно быть ни по одному направлению. В противном случае государство может столкнуться с долгоиграющими последствиями, предупредил Путин членов правительства.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости