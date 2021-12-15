Цифровой рубль появится в России в новом году

Аргументы Недели → Экономика 13+

15 декабря 2021, 12:15 Источник: iz.ru

Фото: pixabay.com

В начале 2022 года Центробанк РФ начнет тестирование цифрового рубля. Он представляет собой закодированную последовательность данных, которая равнозначна некоторому количеству рублей. Цифровой рубль станет равноправным способом расчета наряду с наличным и безналичным.



Цифровыми рублями можно будет расплатиться в интернете и в офлайне, в том числе через систему быстрых платежей. Будет создана инфраструктура для проведения платежей, денежных переводов и других операций с новым видом валюты.



«По сути, создается единая платформа с едиными тарифами, благодаря которой, например, клиенты разных банков будут пользоваться платежными услугами на равных условиях»,- пояснила Антонина Левашенко, руководитель Российского центра компетенций и анализа стандартов ОЭСР РАНХиГС.



Появление цифрового рубля может повысить скорость проведения платежей и послужить снижению стоимости денежных переводов.



«Бизнес сможет уменьшить затраты на проведение операций, а государство получит возможность более точно и оперативно следить за целевым использованием средств в финансовой системе, повысить эффективность использования бюджетных средств,- считает аналитик Игорь Додонов. - Возможно также, что введение цифрового рубля позволит снизить зависимость российской экономики от международных платежных систем и сократить долю «теневых» операций в финансовом секторе, в борьбе с которыми власти примут более жесткие меры».



По его мнению, вероятно, что люди будут приобщаться к новой форме валюты неспешно, постепенно открывая для себя, что для тех или иных операций удобнее использовать цифровой рубль.



Управляющий партнер аналитического агентства WMT Consult Екатерина Косарева отмечает, что еще предстоит изучить степень влияния нового проекта на инфляцию. По ее словам, при разработке инициативы учитывалось только мнение кредитных организаций.



«Зарубежный опыт цифровизации, от производства до финансовой сферы, говорит о том, что в «центр» надо ставить человека, а не технологию. Следует изучить человека будущего: какие у него будут цели, желания, спрос на деньги»,- подчеркивает директор Центра научно-технологического прогнозирования ИСИЭЗ НИУ ВШЭ Александр Чулок.



Одним из главных рисков внедрения цифрового рубля эксперты считают слабое развитие культуры безопасности личных данных в России. Мошенники могут проявить к новому проекту повышенное внимание. Тестирование цифрового рубля покажет на практике многие нюансы и выявит его «шероховатости».





Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости