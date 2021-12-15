Онлайн-обучение помогает кубанским предпринимателям участвовать в госзакупках

Аргументы Недели → Экономика 13+

15 декабря 2021, 11:46

Обучение бизнесменов в Краснодаре

В Краснодарском крае нацпроект «Образование» активно помогает местным предпринимателям в освоении новых компетенций. В частности, его реализация направлена и на решение конкретных задач. Например, помогает местным предприятиям промышленного сектора научиться участвовать в госзакупках. Ранее краевые власти поставили перед профильными ведомствами задачу по повышению доли участия в госзакупках кубанского бизнеса. Для достижения этой цели был запущен специальный курс по обучению бизнесменов работе на площадках госзакупок и в муниципальных торгах.

В пресс-службе краевой администрации рассказали, что онлайн-обучение прошли уже более 40 предприятий. В краевом департаменте промышленной политики «Аргументам недели» сообщили, что разработкой программы занимался Центр опережающей профессиональной подготовки. В ведомстве рассчитывают, что переданные сотрудникам профильных отделов предприятий знания должны вывести этот бизнес на новый рынки сбыта. Их участие в конкурсных процедурах должно увеличить оборот предприятий и шире представить регион на муниципальных и государственных торговых площадках.

Эту программу в регионе планируют продолжить реализовывать и в следующем году. Новые обучающие курсы должны стартовать уже в первом квартале 2022 года. Проконсультироваться касаемо своего участия в обучении можно в департаменте промышленной политики региона.

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