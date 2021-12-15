На поддержку участников краевой школы «Бизнес молодых» выделили уже более 16 млн

Аргументы Недели → Экономика 13+

15 декабря 2021, 11:24

Участники школы "Бизнес молодых" на встрече с губернатором Кондратьевым

Более пяти тысяч заявок подали кубанские начинающие бизнесмены в проект «Бизнес молодых», который призван помочь молодым предпринимателям открыть своё дело. В пресс-службе краевой администрации «Аргументам недели» рассказали, что к участию были допущены порядка трёх тысяч человек, 183 из которых уже защити бизнес-планы, а 133 даже успели создать бизнес. На их поддержку уже выделены 16 млн рублей, а заявки ещё на 4 млн находятся на рассмотрении.

Кредиты начинающим предпринимателям выдаёт краевой фонд микрофинансирования по льготным ставкам. В профильных ведомствах отмечают, что эта мера поддержки беспрецедентна в стране – ставка составляет всего 0,1% годовых. Размер займа ограничен тремя миллионами рублей. А при займе до миллиона вовсе не потребуются залог и поручители.

Все займы, которые одобрят в ближайшее время, планируется выдать ещё до конца года. В самом Фонде рассказали, что на следующий год ждут ещё больше участников в конкурсе, поскольку предлагаемые им меры поддержки оказались очень востребованными. Поддержке большего числа молодых предпринимателей способствует докапитализация фонда начиная с 2018 года на два миллиарда рублей.

В рамках проекта «Бизнес молодых» его участники проходили обучение. Лекторы рассказывали им об основных бизнес-направлениях, наставники помогали проанализировать рынок и найти свои ниши, отвечали на возникающие вопросы про бухучёт и подводные камни предпринимательской деятельности. Результатом четырёхмесячного обучения становился бизнес-план, который защищался перед экспертным сообществом. Именно на его реализацию и можно потратить льготные займы.

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