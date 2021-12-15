Экономист Василий Колташов о долгах «Роснано»: Чубайс оставил после себя «неубранные конюшни»

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15 декабря 2021, 10:42 Источник: Общественная служба новостей

Анатолий Чубайс, Maksim Konstantinov/globallook.com

«Роснано» после увольнения бывшего главы компании Анатолия Чубайса пытается снять с себя ответственность за взятые при нем кредиты. Об этом заявил в интервью «Общественной службе новостей» экономист, директор Института нового общества Василий Колташов.

Как стало известно ранее, «Роснано», направила трем банкам досудебные претензии, в которых просит признать недействительными заключенные с ними кредитные договоры — поскольку они якобы были заключены в результате злоупотребления правом.

Экономист Василий Колташов предположил, что такой шаг нынешнего руководства компании - попытка уйти от ответственности.

«Судя по всему, сделки с этими тремя банками не считались “неправильными” еще полтора-два года назад, когда Чубайс руководил “Роснано”. Они стали таковыми, только сейчас. Это можно трактовать двояко. Во-первых, что нынешний менеджмент “Роснано” пытается уменьшить потери компании, показав дело не таким мрачным, показав, что эти деньги не “вылетели в трубу”, а спорные. Во-вторых, они просто пытаются привести в нормальное рабочее состояние процессы и сделки, по итогам руководства компанией этим гениальным реформатором, в кавычках, конечно. Нельзя исключать, что это делается для того, чтобы избежать ответственности, разгребая конюшни, на ужасное состояние которых не обращали внимание», — считает эксперт.

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