Обрабатывающие производства Южного Урала вкладывают в цифровые технологии

Региональная контрольно-счетная палата проанализировала затраты организаций Челябинской области на цифровые технологии в 2020 году. Результаты исследования были опубликованы сегодня в Telegram-канале ведомства.
Согласно данным КСП, в прошлом году организации всех видов экономической деятельности Южного Урала потратили на внедрение и использование цифровых технологий свыше 29 миллиардов рублей.
При этом, наибольшие вложения сделали обрабатывающие производства (8,9 миллиарда рублей). Также среди лидеров по объему затрат названы государственное управление, безопасности и соцобеспечение (8,8 миллиарда); информация и связь (2,6 миллиарда); оптовая и розничная торговля (2 миллиарда). Приоритетными направлениями стало приобретение вычислительной техники и оргтехники, коммуникационного оборудования, а также производственных машин и оборудования.
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