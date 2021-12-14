Цены фьючерсов на газ в Европе превысили 1525 долларов за тысячу кубометров
14 декабря 2021, 23:05
Цена газа в Европе к закрытию торгов во вторник, 14 декабря, превысила отметку в 1525 долларов за тысячу куб. метров. Это данные лондонской биржи ICE. В понедельник, 13 декабря, биржевые торги газом в Европе закрылись на отметке 1 369 долларов за тыс. куб.
Во вторник на открытии биржевых торгов стоимость голубого топлива выросла на 5,3% и поднялась выше 1 400 долларов за 1 тыс. куб. м впервые с начала октября. На лондонской бирже ICE стоимость газа росла первые несколько часов, затем снизилась до 1350 долларов, после чего вновь стала подниматься.
И к концу дня достигла максимального значения в 1525 долларов.
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