Глава Челябинской области провел итоговое годовое заседание комиссии Госсовета

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14 декабря 2021, 14:58 Татьяна Михайлова Источник: Правительство Челябинской области

Фото предоставлено пресс-службой правительства Челябинской области

Губернатор Алексей Текслер руководит комиссией по направлению «Экономика и финансы».

В заседании комиссии Госсовета РФ по направлению «Экономика и финансы» приняли участие помощник Президента РФ, Секретарь Госсовета Игорь Левитин и министр финансов РФ Антон Силуанов, а также представители Совета Федерации, Государственной Думы, Счетной палаты, субъектов РФ. Об этом сообщила пресс-служба правительства региона.

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер подвел итоги работы комиссии за 2021 год, озвучил ее инициативы, которые уже поддержаны на федеральном уровне, а также представил план работы на 2022 год. При участии комиссии были подготовлены предложения по реструктуризации существенной части коммерческого долга регионов, выданных в прошлом году казначейских кредитов, и предоставлении в 2021-2023 годах инфраструктурных бюджетных кредитов. Эти предложения нашли отражение в поручениях по итогам совещания Президента РФ Владимира Путина и в Послании Президента Федеральному Собранию.

В 2022 году комиссия по направлению «Экономика и финансы» планирует реализовать поставленную Президентом РФ задачу повышения долгосрочной финансовой устойчивости бюджетов субъектов РФ для реализации ими проектов развития.

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