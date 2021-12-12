Экономист Абрамов: омиркон-штамм не приведет к «апокалиптическому сценарию» на российской бирже

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12 декабря 2021, 11:30 Источник: Прайм

биржа, фото: pixels.com

Завлабораторией Института прикладных экономических исследований РАНХиГС Александр Абрамов рассказал, как омикрон-штамм коронавируса и сомнения в эффективности существующих вакцин могут повлиять на российский финансовый рынок.

«Даже если бы случился действительно масштабный спад (падение акций на 25% и более), он бы не вызвал серьезных шоков на внутреннем финансовом рынке»,- высказал эксперт.

Абрамов пояснил, что внутренний рынок акций и облигаций сегодня в меньшей степени зависит от иностранных портфельных инвесторов, а российские финансовые организации слабо вовлечены в спекулятивную стратегию «carry trade», когда средства для инвестирования заимствуются на глобальных рынках в иностранной валюте и вкладываются в высокодоходные рублевые активы.

Также, по его словам, несмотря на статистику открытых частными лицами 15 миллионов брокерских счетов на рынке, 92% хранимых на них активах приходится всего на полмиллиона состоятельных людей. Экономист отметил, что такие инвесторы обладают опытом и устойчивы к временным финансовым потерям. Он считает, что если случится настоящий кризис (что пока маловероятно), то на российских биржах не появятся миллионы разорившихся инвесторов.

Эксперт добавил, что внутренние институциональные инвесторы (пенсионные фонды, коллективные инвестиции и страховые организации) в России «пока относительно слабо развиты», поэтому «осторожно инвестируют в акции».

«Так что и с этой стороны также вряд ли случится шок»,- продолжил Абрамов.

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