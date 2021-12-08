Поддержка населения разогнала инфляцию

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8 декабря 2021, 18:06

Борьба с коронакризисом привела к ускорению инфляции. При этом состояние миллиардеров увеличилось в несколько раз. Продовольственная инфляция в России привела к сокращению производства мяса, сахара и овощей.



В Министерстве труда РФ отрапортовали, что за два года пандемии власти выделили в качестве поддержки населению более одного триллиона рублей. Помощь от государства получает каждый четвёртый ребёнок в стране. На единовременные выплаты семьям потрачен 1,1 триллиона рублей.



Средства материнского капитала российские семьи чаще всего используют на улучшение жилищных условий. С нового года размер материнского капитала будет проиндексирован. Глава Минтруда Антон Котяков обнадёжил планами правительства индексировать пенсии. Эти меры население в целом оценивает положительно. Однако мало кто понимает, что они стали косвенным фактором ускорения инфляции, которая в настоящий момент находится на уровне 8%



В Институте Гайдара считают, что в развитых странах объём поддержки населения и бизнеса в два, а иногда и в три раза больше, чем в России. Самый дорогостоящий пакет антикризисных мер был в США. Американцы получили от государства более 2,6 триллиона долларов, из которых 2,3 триллиона были направлены непосредственно населению. В среднем каждый американец получил по 1,4 тысячи долларов.





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