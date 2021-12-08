Названы самые востребованные на Южном Урале профессии

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8 декабря 2021, 14:55 Татьяна Михайлова

Фото из архива «Южноуральской панорамы», автор — В. Шишкоедов

Жителям Челябинской области доступно более 42 тысяч вакансий.

По сравнению с январем 2021 года в декабре количество вакансий в регионе увеличилось с 28 627 до 42 185, то есть на 47,4%. При этом, на 1 декабря 2021 года в Челябинской области насчитывается 20 455 зарегистрированных безработных. Об этом сообщил начальник Главного управления по труду и занятости населения Челябинской области Владислав Смирнов во время онлайн пресс-конференции, которая вчера была организована пресс-центром медиахолдинга «Гранада Пресс».

В ходе мероприятия были озвучены самые востребованные профессии. Предприятия региона активно ищут квалифицированных рабочих — арматурщиков, бетонщиков, плотников, монтажников, токарей, электросварщиков. Серьезность намерений работодателей в решении проблемы дефицита кадров подтверждает рост средней предлагаемой в вакансиях заработной платы на 14,4% за год.

Добавим, что среди профессий служащих востребованы врачи, полицейские, судебные приставы, средний медицинский персонал, инженеры-технологи, инженеры-программисты, инженеры-конструкторы, мастера строительных и монтажных работ.

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