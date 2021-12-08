Региональным заведениям общепита разрешат работать в ночное время

Аргументы Недели → Экономика 13+

8 декабря 2021, 10:32 Татьяна Михайлова Источник: Правительство Челябинской области

Фото Дмитрия Куткина («Вечерний Челябинск»)

Об этом во время прямой линии объявил губернатор Алексей Текслер.

Сегодня, 8 декабря, глава региона в прямом эфире отвечает на вопросы южноуральцев. Одна из тем, которая особенно волнует жителей Челябинской области, — это ограничительные меры, призванные остановить распространение коронавирусной инфекции.

Отвечая на вопрос об ограничении работы предприятий общепита в ночное время, Алексей Текслер отметил, что это решение принималось в тот момент, когда эпидемиологическая ситуация на Южном Урале была особенно острой. Теперь предприятия общественного питания смогут работать в ночное время. При этом с 1 декабря 2021 года по 9 января 2022 года вход граждан в заведения осуществляется только при наличии у гражданина (за исключением лиц, не достигших возраста 18 лет) действующего QR-кода или документа о наличии медицинских противопоказаний к вакцинации.

Губернатор также добавил, что малому и среднему бизнесу доступны меры государственной поддержки.

Напомним, что направить вопрос Алексею Текслеру можно с помощью телефона горячей линии 8-800-500-74-50, а также посредством сайта спроситекслера.рф. По данным телеграм-канала «Челябинск Сегодня», на прямую линию уже поступило 4567 вопросов.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости