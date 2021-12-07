Путин назвал главной проблемой сегодня и для экономики, и для граждан, рост инфляции

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7 декабря 2021, 18:53 Источник: Пресс-служба Кремля

В. Путин, фото с сайта Кремля

Президент РФ Владимир Путин во вторник в режиме видеоконференции провёл совещание по экономическим вопросам. Российский президент назвал главной проблемой сегодня – и для экономики, и для граждан – рост инфляции. Путин сообщил, что на конец ноября инфляция в нашей стране составила 8,4%.

Президент заявил: "В 2022 году необходимо обеспечить возвращение инфляции к целевому уровню в 4%". Как напомнил глава государства, "рост цен носит глобальный характер". По словам Путина, "основная причина – это чрезвычайно мягкая бюджетная политика ряда зарубежных стран, развитых экономик".

Президент поручил правительству "с учётом этого реализовать эффективные механизмы противодействия инфляции, и основной акцент делать на увеличении предложения товаров и услуг на внутреннем рынке".

"В первую очередь это касается продовольственных товаров", - сказал Путин. По оценке президента, правительство сейчас предпринимает энергичные меры. Он надеется, что они будут эффективными. Путин заявил, что в будущем году должно существенно увеличиться производство и поставка мяса, сахара, овощей.

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