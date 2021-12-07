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В Минстрое заявили о нехватке денег на расселение ветхих домов

, 16:32 Источник: Интерфакс

В Минстрое заявили о нехватке денег на расселение ветхих домов
фото: pixabay.com

Замминистра строительства Никита Стасишин назвал несколько проблем, мешающих реализации проектов комплексного развития территорий (КРТ) в регионах. Первой причиной, тормозящей осуществление проектов КРТ, Стасишин назвал проблемы с финансированием расселения ветхих домов.

Выступая в Совете Федерации чиновник упомянул изменение правил застройки приаэродромных зон и неурегулированность отдельных правовых вопросов.

По словам замминистра, "самое важное из того, с чем сейчас столкнулись регионы в момент реализации закона о КРТ - это отсутствие инструментов финансирования при расселении ветхих многоквартирных домов". Никита Стасишин пояснил, что проблемы с финансированием тормозят развитие КРТ в тех регионах, в тех столичных городах и исторических центрах, где стоимости метра инвестиционной внутри не хватает для того, чтобы на рыночных условиях можно было стартовые дома строить.

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