Рост инвестиций отмечен в 22 территориях Челябинской области

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6 декабря 2021, 08:36 Татьяна Михайлова Источник: Контрольно-счетная палата Челябинской области

Фото Людмилы Ковалевой, «Южноуральская панорама»

Региональная Контрольно-счетная палата опубликовала экспресс-анализ за январь-сентябрь 2021 года.

Общий объем инвестиций в основной капитал области в этот период составил свыше 150 миллиардов рублей. Источником большей части инвестиций являются собственные средства организаций (120 миллиардов рублей), в меньшей степени используются привлеченные средства (30 миллиардов рублей): бюджетные средства, банковские кредиты, средства государственных и внебюджетных фондов, заемные средства других организаций.

Контрольно-счетная палата назвала 3 города-лидера по объему инвестиций: это Челябинск, Магнитогорск и Кыштым. Среди районов отмечены Сосновский, Варненский и Верхнеуральский.

Аутсайдерами стали Чебаркуль, Усть-Катав и Локомотивный городской округ, а также Уйский, Кунашакский и Кизильский районы. Им удалось привлечь инвестиций меньше, чем другим территориям.

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