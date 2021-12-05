Челябинцы экономят, чтобы купить подарки на Новый год
5 декабря 2021, 12:43 Анна Семенова
А кто-то вынужден брать ради этого подработку.
Об исследованиях сервисов «Авито Работа» и GigAnt рассказывает “Южноуральская панорама". Опрос в этот раз касался покупки новогодних подарков родным и близким.
Оказалось, что 58% южноуральцев закладывают новогодние траты в свой бюджет заранее и припасают для этого определенные средства. 9% опрошенных рассказали, что вообще не покупают подарки. А 33% признались, что специально не копят деньги перед праздниками.
Дорогие подарки стоимостью более 50 тысяч рублей покупает 1% челябинцев. Большинство, а именно 45%, готовы выложить на презенты менее пяти тысяч рублей.
Привычные траты перед Новым годом сокращают 74% южноуральцев. Еще 13% стараются найти дополнительный заработок. 14% готовы брать сверхурочные на основной работе.
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