Челябинцы экономят, чтобы купить подарки на Новый год

Аргументы Недели → Экономика

5 декабря 2021, 12:43 Анна Семенова

Ради подарков для близких многие готовы больше трудиться. Фото: сайт бесплатных иллюстраций pixabay

А кто-то вынужден брать ради этого подработку.

Об исследованиях сервисов «Авито Работа» и GigAnt рассказывает “Южноуральская панорама". Опрос в этот раз касался покупки новогодних подарков родным и близким.

Оказалось, что 58% южноуральцев закладывают новогодние траты в свой бюджет заранее и припасают для этого определенные средства. 9% опрошенных рассказали, что вообще не покупают подарки. А 33% признались, что специально не копят деньги перед праздниками.

Дорогие подарки стоимостью более 50 тысяч рублей покупает 1% челябинцев. Большинство, а именно 45%, готовы выложить на презенты менее пяти тысяч рублей.

Привычные траты перед Новым годом сокращают 74% южноуральцев. Еще 13% стараются найти дополнительный заработок. 14% готовы брать сверхурочные на основной работе.

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