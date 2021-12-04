Дерипаска призвал развивать Сибирь и Дальний Восток, чтобы «поспеть за Азией»

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4 декабря 2021, 20:31 Источник: Telegram

Олег Дерипаска, Igor Russak/globallook.com

Бизнесмен Олег Дерипаска считает, что без создания новых центров экономического роста в Сибири и на Дальнем Востоке Россия «проспит» азиатский рынок. Об этом он написал в своем телеграм-канале.

«Азиатские рынки растут космическими темпами, структура глобального спроса изменилась (только Китай, Корея и Япония — это более 24 трлн долларов ВВП в год, а значит и колоссальный спрос на наши товары). Добавьте к этому американские санкции, которые вводятся уже под любыми, даже самыми абсурдными предлогами. Они в любой момент могут еще больше отрезать нас от западных рынков»,- написал Дерипаска.

Он напомнил слова Столыпина о важности для России Востока, которые актуальны и сейчас. «Наш орел, наследие Византии, – орел двуглавый. Конечно, сильны и могущественны и одноглавые орлы, но, отсекая нашему русскому орлу одну голову, обращенную на восток, вы не превратите его в одноглавого орла, вы заставите его только истечь кровью».

По мнению Дерипаски, регионы Сибири и Дальнего Востока обладают огромным потенциалом, но «чтобы его реализовать, нужна соответствующая инфраструктура и инвестиции, которые сегодня там просто отсутствуют».

«Никакой «дремотной» Азии больше нет, а есть прогрессивная и развивающаяся дикими темпами Азия. И нам бы за ней поспеть»,- залючил бизнесмен.

Ранее министр обороны Сергей Шойгу заявил о необходимости построить в Сибири «три, а лучше пять» крупных научно-промышленных и экономических центров.

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