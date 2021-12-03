В Челябинской области назвали район и город с самыми высокими зарплатами
3 декабря 2021, 16:58 Анна Семенова
В целом же средняя зарплата в регионе выросла на 7,3%.
Цифры опубликовала Контрольно-счетная палата Челябинской области. Оказалось, что самыми зажиточными являются жители Магнитогорска, средняя зарплата здесь составляет 52 021 рубль. Но Пластовский район обошел всех – средний заработок селян – 79 480 рублей.
В целом средняя зарплата в регионе за 9 месяцев 2021 года показала рост на 7,3%. Если разделить общую сумму на всех работников, получится 45 767 рублей в месяц.
Среди аутсайдеров оказались Троицкий район, здесь в среднем получают 27059 в месяц, и Поселок Локомотивный, тут на одного трудоспособного гражданина приходится 29285 рублей.
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