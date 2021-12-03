Рост регионального валового продукта в 2021 году может составить 7%

Аргументы Недели → Экономика

3 декабря 2021, 14:41 Татьяна Михайлова Источник: Правительство Челябинской области

Фото Людмилы Ковалевой, «Южноуральская панорама»

Этот показатель учитывает инфляцию.

О предварительнх итогах социально-экономического развития региона губернатор Челябинской области Алексей Текслер доложил заместителю председателя правительства РФ Юрию Борисову, который с рабочим визитом посетил Южный Урал.

«Мы ожидаем рост регионального валового продукта в этом году порядка 7% с учётом инфляции. Все основные показатели растут. Высокий уровень инфляции этого года стал дополнительным вызовом, но, тем не менее, рассчитываем, что закончим год в плюсе», — прокомментировал Алексей Текслер.

Огромный потенциал региона отметил полномочный представитель президента в УрФО Владимир Якушев. Он отметил, что за 9 месяцев Челябинской области удалось добиться неплохих показателей, несмотря на сложности, вызванные коронавирусом.

В ходе трехсторонней встречи Алексей Текслер доложил о главных проектах, реализуемых в Челябинской области. Это строительство современного гидрометаллургического завода по производству цинка в Верхнем Уфалее и завода по производству удобрений в Карабаше; социально-инфраструктурный проект «Притяжение» в Магнитогорске; проект «Спортивный город» в Челябинске; а также реформа транспортной инфраструктуры в крупных городах Челябинской области.

«Многое сделано за последние годы, и это факт, что вы лучше других областей выходите из кризисной ситуации, связанной с пандемией, — прокомментировал заместитель председателя правительства РФ Юрий Борисов. — Об этом говорит и индекс промышленного производства. Это очень хорошо, хотя в сельском хозяйстве наметились проблемы, связанные в первую очередь с климатическими особенностями. Верю, что в дальнейшем мы будем преодолевать и это. Кстати, строительство завода минеральных удобрений должно внести определенную лепту».

Добавим, что в ходе рабочего визита на Южный Урал Юрий Борисов также посетил автомобильный завод «Урал» и провел отраслевое совещание.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости