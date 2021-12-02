Россия продолжает импорт инфляции

Аргументы Недели → Экономика 13+

2 декабря 2021, 13:11

По данным Росстата, рост цен в стране за последнюю неделю ускорился в два раза. Всемирный банк сообщил, что уровень ВВП в следующем году достигнет показателя в 2,4% против прогнозируемых 2,8%.



В ведомстве Павла Малкова указали, что основным фактором ускорения инфляции стали растущие в цене путёвки в Турцию. За последние семь дней они увеличились в цене на 55%. Ухудшение прогнозов по росту экономики эксперты объясняют недостаточными темпами вакцинации и высоким уровнем инфляции во всём мире. Если в следующем году ВВП сократится на 0,4%, то в 2023 году она может уменьшится на 1% по отношению к текущему году. Если программа вакцинации в России будет проходить такими же темпами, что и в 2021 году, то власти будут вынуждены периодически вводить антиковидные меры.



Часть экономистов полагает, что к концу года рост инфляции в России достигнет показателя в 10%. После этого она пойдёт вниз. Расчёт на быструю вакцинацию в мире не оправдался. Новые вспышки коронавируса разрывают цепочки поставок и затрагивают множество отраслей.







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