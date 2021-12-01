На одного южноуральца приходится 27,5 квадратных метров жилья

Аргументы Недели → Экономика

1 декабря 2021, 19:00 Анна Семенова

В пересчете на все население, каждому южноуральцу полагается крошечная "студия". Фото: сайт бесплатных иллюстраций pixab

И это на 16% больше, чем в 2012 году.

Такие цифры озвучивает сайт Полит 74 со ссылкой на Контрольно-счетную палату. В конце прошлого года на одного жителя Челябинской области приходилось 27,5 квадратных метров, и это на 16% больше, чем в 2012 году. Однако ситуация в разных населенных пунктах очень неоднородна.

Меньше всего обеспечены жильем поселок Локомотивный, здесь на человека, согласно прошлогодним цифрам, «выходит» всего 14 «квадратов», Еткульском районе (23 «квадрата»), Увельском районе (23,4 «квадрата»), Аргаяше (24,1 кв.м), Чебаркуле (24,7 кв.м) и Копейске (25,1 кв.м).

Самым «богатым» на жилые метры среди городов оказался Карабаш, здесь на человека их приходится сразу 33,9, то есть полноценная «однушка». А среди районов победил Сосновский, тут каждый житель теоретически имеет 47,7 «квадратов».

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