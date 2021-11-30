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Путин предупредил, что использование криптовалют сопряжено с большими рисками

, 17:32

Путин предупредил, что использование криптовалют сопряжено с большими рисками
фото: pixabay.com

Президент РФ Владимир Путин во вторник заявил, что использование криптовалют грозит очень большими рисками, так как криптовалюта ничем не обеспечена. Российский президент напомнил, что в нескольких странах она вообще запрещена, возможно, в Китае.

Выступая 30 ноября на пленарном заседании инвестиционного форума "ВТБ капитала" "Россия зовет!", Путин пояснил: "Волатильность колоссальная, поэтому риски очень большие" и призвал "прислушаться к тем, кто говорит об этих больших рисках".

По словам президента, в экономике ряда стран криптовалюты используются больше и больше. Он не исключил, что за этим будущее. По его мнению, сейчас надо внимательно следить за тем, как этот процесс будет развиваться,- передает ТАСС.

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