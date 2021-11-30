Путин предупредил, что использование криптовалют сопряжено с большими рисками
30 ноября 2021, 17:32
Президент РФ Владимир Путин во вторник заявил, что использование криптовалют грозит очень большими рисками, так как криптовалюта ничем не обеспечена. Российский президент напомнил, что в нескольких странах она вообще запрещена, возможно, в Китае.
Выступая 30 ноября на пленарном заседании инвестиционного форума "ВТБ капитала" "Россия зовет!", Путин пояснил: "Волатильность колоссальная, поэтому риски очень большие" и призвал "прислушаться к тем, кто говорит об этих больших рисках".
По словам президента, в экономике ряда стран криптовалюты используются больше и больше. Он не исключил, что за этим будущее. По его мнению, сейчас надо внимательно следить за тем, как этот процесс будет развиваться,- передает ТАСС.
Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.