Аналитик Игорь Юшков: Украина должна сама идти к «Газпрому» за новым контрактом о транзите газа

Аргументы Недели → Экономика 13+

30 ноября 2021, 12:54 Источник: Общественная служба новостей

Трубопровод, Nord Stream AG/globallook.com

Ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности, эксперт Финансового университета при Правительстве РФ Игорь Юшков подверг критике слова главы «Нафтогаза Украины» Юрия Витренко о том, что Россия не идет на диалог о новом транзитном договоре.

«Рано говорить по поводу нового транзитного договора. До конца 2024 года действует нынешнее соглашение, поэтому необходимости обсуждать новое – нет. Это не «Газпром» должен идти к Украине и договариваться, а Украина в этом заинтересована. Это они должны спрашивать о намерении продлевать договор. Долгосрочный договор для продолжения транзита формально не нужен, поэтому «Газпром» не собирается идти к Украине и о чем-то договариваться. Пусть они направят официальное письмо «Газпрому», мы же видим, что никаких сигналов он не получает. В социальных сетях пусть пишут, сколько угодно, это не предмет для диалога», - сказал аналитик.

Ранее «Газпроме» заявлял, что Россия готова продолжать транзит газа через Украину и после 2024 года, по окончании 15 летнего контракта о транзите газа через Украину в Европу, - исходя из экономической целесообразности и технического состояния украинской газотранспортной системы.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости