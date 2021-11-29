Вице-премьер РФ Александр Новак сообщил, на сколько лет России хватит запасов нефти и газа

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29 ноября 2021, 15:59 Источник: ТАСС

А. Новак, фото: Maksim Konstantinov, globallookpress.com

Запасов нефти в России хватит не менее, чем на 30 лет, а газа - около 50 лет. Вице-премьер РФ, бывший министр энергетики России Александр Новак рассказал на Российско-китайском энергетическом бизнес-форуме, что наша страна обладает огромными запасами ресурсов.

Новак уточнил, что это данные при нынешних условиях и уровнях добычи в России "черного золота" и "голубого топлива".

Вице-премьер заявил, что, несмотря на процесс энергоперехода, Россия уверена в возможности реализации запасов нефти и газа. По его мнению, в ближайшие годы эти ресурсы будут востребованы на энергорынках.

Новак сообщил, что основным направлением для роста экспорта останется Азия, экспорт нефти в КНР за последние 10 лет вырос в шесть раз. Экс-глава Минэнерго добавил, что растет и экспорт газа, в конце ноября его объем достиг 13,4 млрд куб. метров с начала года.

Российский политолог Валерий Коровин считает, что «оттого, как завершится кампания по противоборству Германии с американским присутствием, наглостью и стремлением США навязать свою энергетическую продукцию, зависит судьба не только этой страны, и не только Европы, но и всего мира.

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